Актер Бикович высказал свое мнение о "недетской игре" юных актеров в "Холопе-3" Бикович о мастерстве юных актеров в "Холопе-3": дети - это неопытные взрослые

Москва11 июн Вести.Российский актер Милош Бикович, исполнитель одной из ключевых ролей в трилогии "Холоп", поделился в интервью ИС "Вести" своим впечатлением от игры детей в фильме. Актер считает, что их естественность превосходит даже мастерство взрослых артистов.

Третья часть франшизы "Холоп" демонстрирует значительное расширение масштаба по сравнению с предыдущими частями. Фильм гармонично сочетает в себе комедийные элементы, динамичные приключенческие сцены, разнообразные музыкальные и танцевальные номера. Особую глубину картине придает участие детей, чья борьба за сохранение семьи показана с поразительной искренностью, словно они не играют, а проживают свои роли.

То, что они самые выносливые - это устрашающе, как они играют в кадре. Это некое новое поколение людей, которые просто настолько убедительно играют … И с ними, когда ты общаешься, у тебя ощущение, как будто они старше тебя. И вот это меня поражало. Я считаю, что они сыграли очень хорошие роли. И это доказательство, что дети - это просто неопытные взрослые люди рассказал Бикович

Ранее сообщалось, что в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера комедии "Холоп 3". В широкий прокат картина выйдет 11 июня.

Презентацию "Холопа 3" на сцене "Октября" провели продюсер фильма Денис Жалинский, режиссер Клим Шипенко, а также исполнители главных ролей Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская, Виталия Корниенко, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Степан Шевяков, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и съемочная группа картины.