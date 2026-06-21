"10 из 10": зрители "Холопа 3" поделились своими впечатлениями о фильме Зрители "Холопа 3" о кинокартине: фильм – бомба

Москва21 июн Вести.Зрители поделились с ИС "Вести" впечатлениями от просмотра третьего фильма франшизы "Холоп". По их мнению, картина получилась очень веселой и позитивной.

Одна из зрительниц отметила, что в России должны больше снимать таких "светлых" фильмов.

Очень светлый фильм. Я даже мужу сказала, что побольше нужно таких фильмов. Очень понравился танец в конце фильма. Артисты все, конечно, известные, все очень красиво… Ну, что самое главное — любовь, конечно

Второй зритель добавил, что кинокартина очень подходит для просмотра с детьми.

Отличная постановка, продолжение первых двух версий в таком классическом, наверное, российском стиле. В стиле позитива, в стиле юмора, самое то — с детьми

Треть зрительница восхитилась качеством съемок и отметила смысловую нагрузку картины.

Фильм — бомба, 10 из 10. Качество, съемка, сколько там бабок — это просто невероятное в таком формате было снято. Актеры Милош, Прилучный. Так смысловая нагрузка большая. Кинчик просто бомба. Нам очень понравилось

Комедия "Холоп 3" вышла в широкий прокат 11 июня. Премьера состоялась в московском кинотеатре "Октябрь". По сюжету перед уже знакомыми всем персонажами ранее избалованном мажором Гришей и его командой стоит задача – перевоспитать семью.