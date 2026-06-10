Москва10 июн Вести.В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера комедии "Холоп 3". В широкий прокат картина выйдет 11 июня.

Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень! Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать — нет ничего важнее семьи.

Гостями премьеры стали Люся Чеботина, Аглая Тарасова, Дарья Златопольская, Маш Милаш, Евгений Кулик, Катрин Асси, Катя Червова, Анастасия Куимова, Елена Захарова, Илья Бурец, Ольга Веникова, Анна Банщикова, Илья Маланин, Тося Чайкина, Амиран Сардаров и другие.

Презентацию "Холопа 3" на сцене "Октября" провели продюсер фильма Денис Жалинский, режиссер Клим Шипенко, а также исполнители главных ролей Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская, Виталия Корниенко, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Ольга Дибцева, Степан Шевяков, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и съемочная группа картины.

Над фильмом работала студия Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром START, телеканалом "Россия", онлайн-кинотеатром PREMIER, кинокомпанией "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") и MEM Cinema Production. Проект поддержал Фонд кино.