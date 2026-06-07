Москва7 июн Вести."Холоп 3" – это не просто кино, это глубокое погружение в историю любви, где на первый план выходят семейные ценности. Об этом ИС "Вести" рассказал исполнитель одной из главных ролей, актер театра и кино Павел Прилучный.

На грани расставания Елена и Борис Вяземские, чьи роли исполнили Кристина Асмус и Павел Прилучный, обнаруживают, что их дети не готовы принять разрыв родителей. Неожиданное противостояние наследников ставит их перед лицом испытаний и опасностей, которые вынуждают супругов взглянуть на прошлое с новой стороны и осознать истинную ценность семейных уз.

Я считаю, что зритель обязательно должен посмотреть этот фильм, потому что здесь история любви, здесь история семейных ценностей, здесь история о том, что даже когда ты зашел в тупик, надо повернуться на 365 градусов и переоценить и переосмыслить ситуацию: сможете ли вы жить друг без друга или жизнь вас навеки свела? Здесь история вот про это рассказал Прилучный

Премьера российской комедии "Холоп 3" состоится 11 июня.

Ранее актриса Мария Миронова, исполнившая одну из ролей в фильме, рассказала, что новая часть "Холопа" представляет детский взгляд на развод родителей.

Фильм "Холоп 3" должен переломить тенденцию и привлечь зрителей к летнему кинопрокату, рассказал ранее генеральный продюсер Yellow, Black and White, сооснователь онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян.