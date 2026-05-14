Миронова объяснила, почему "Холоп 3" - самая добрая и трогательная часть серии Миронова: детский взгляд на развод делает "Холоп 3" самым добрым и трогательным

Москва14 мая Вести.Картина "Холоп 3" обещает стать "самой доброй и трогательной" частью франшизы. Об этом заявила ИС "Вести" актриса Мария Миронова, исполнившая одну из ролей в комедии.

Новая часть "Холопа" представляет детский взгляд на развод родителей, отметила она.

Идет тема детей. Для любого ребенка это всегда ужасно - ссора и развод родителей. Это катастрофа. Здесь [в Холопе 3] объединение [происходит] за счет именно детской темы. Это, мне кажется, будет самый добрый и трогательный "Холоп" заявила Миронова

Премьера картины состоится уже 11 июня.

Фильм "Холоп 3" должен переломить тенденцию и привлечь зрителей к летнему кинопрокату, рассказал ранее генеральный продюсер Yellow, Black and White, сооснователь онлайн-кинотеатра START Эдуард Илоян.

Актриса Кристина Асмус, исполнившая главную роль в фильме, согласилась сняться в нем еще до прочтения сценария.