Асмус о решении сниматься в "Холопе-3": это предложение ждет каждый актер

Асмус рассказала, почему согласилась на роль в "Холопе-3" Асмус о решении сниматься в "Холопе-3": это предложение ждет каждый актер

Москва28 апр Вести.Актриса Кристина Асмус, исполнившая главную роль в комедии "Холоп-3", согласилась сняться в фильме еще до прочтения сценария. Об этом она рассказала ИС "Вести".

Она также отметила, что это "самая народная и известная франшиза".

Мне кажется, нет ни одного актера в стране, который не хотел бы сняться в фильме "Холоп". В этой знаменитой франшизе, самой народной, известной комедии. Поэтому я до прочтения сценария сказала: "Конечно же, да", еще когда увидела. Потом прочла и думаю: "все прекрасно" поделилась Асмус

Кроме того, актриса самостоятельно исполнила сценарный прыжок с 25-метровой крепости Мамуре под Аланьей.

Премьера российской комедии "Холоп-3" состоится 11 июня.