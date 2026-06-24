Москва24 июн Вести.По сюжету третьей части "Холопа" перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские (Кристина Асмус и Павел Прилучный), оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I (в исполнении Гриши, он же Милош Бикович), а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана. "Холоп 3" по масштабу заметно превосходит предыдущие фильмы, объединив в себе и юмор, и сцены приключенческого экшена, и разнообразие музыки и танцев.

В "Холопе 3" вновь собрался уже полюбившийся зрителям по первым двум частям великолепный актерский ансамбль: Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и другие. А помимо Кристины Асмус и Павла Прилучного, к касту также присоединились Аня Чиповская в роли Веры, специалиста по эпохе Петра I, и молодые дарования – Виталия Корниенко и Степан Шевяков, исполнившие роли детей супругов Вяземских, которые и отправляют родителей на перевоспитание.

Фильм снимался в Москве и Турции. В кинопарке "Москино" декорацию "Дальневосточный город" превратили в верфи XVIII века, объединив готовые декорации с новым парусником. Специально для съемок построили фрегат высотой 12 метров и длиной 30 метров. Все сцены турецкого блока снимались на натуре без использования павильонов: на паруснике – точной копии фрегата "Штандарт", построенного Петром Великим; в открытом море, в том числе во время шторма; в крепости Мамуре, расположенной между Аланьей и Мерсином, – реальном историческом памятнике римской эпохи, позднее использовавшемся османами как караван-сарай.

Практически все трюки в турецком блоке актеры исполняли самостоятельно: дрались, бегали, падали, прыгали в открытое море, забирались на мачту. Это позволило снимать сцены крупным планом и усиливать эффект присутствия, сохраняя динамику и эмоциональную достоверность.

Костюмы турецкого блока создавались как собирательный образ эпохи XVI–XVII веков. Художники вдохновлялись восточными орнаментами, вышивками, тканями и атмосферой турецких базаров. Исторически достоверные ткани оказались сложными в эксплуатации — многие элементы приходилось постоянно подшивать, штопать, тонировать и дорабатывать прямо на площадке. Во время съемок под стенами крепости было развернуто полевое швейное производство, работавшее без остановки.