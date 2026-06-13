Москва13 июн Вести.Режиссер "Холопа 3" Клим Шипенко рассказал ИС "Вести", что ждал непогоды на съемках, чтобы сделать сцены более эмоционально насыщенными.

Съемки морских сцен картины проходили в турецком портовом городе Анамур с использованием реального корабля-реплики.

Честно говоря, когда я начал снимать, мне не хотелось, чтобы погода была хорошая, потому что, когда в кадре шторм и волны — это же круто, это же энергия. Конечно, рискованно, что всех укачает, меньше снимем, но зато то, что мы снимем, будет с дикой, крутой энергией, адреналином в кадре. Поэтому мне как раз нравилось: чем хуже погода, тем лучше