Москва13 июнВести.Режиссер "Холопа 3" Клим Шипенко рассказал ИС "Вести", что ждал непогоды на съемках, чтобы сделать сцены более эмоционально насыщенными.
Съемки морских сцен картины проходили в турецком портовом городе Анамур с использованием реального корабля-реплики.
Честно говоря, когда я начал снимать, мне не хотелось, чтобы погода была хорошая, потому что, когда в кадре шторм и волны — это же круто, это же энергия. Конечно, рискованно, что всех укачает, меньше снимем, но зато то, что мы снимем, будет с дикой, крутой энергией, адреналином в кадре. Поэтому мне как раз нравилось: чем хуже погода, тем лучшерассказал Шипенко
На большие экраны фильм вышел 11 июня. Главные роли в комедии сыграли Кристина Асмус, Павел Прилучный, Милош Бикович и Иван Охлобыстин.