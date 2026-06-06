Москва6 июнВести.Совмещение пейзажей двух частей "Холопа" и добавление в него морского путешествия, которое закончилось в Турции, – новое решение в картинке "Холопа-3". Этим мнением с ИС "Вести" поделился режиссер кинокартины Клим Шипенко.
Он предположил, что новые пейзажи в картине "повысят ставки сюжета".
Оно вроде как не повторяет визуально, ну, не сильно повторяет... вторую часть, которая "дворцовая", и как бы совмещает в себе первую часть "деревенскую" и немножечко этой "дворцовой" дает. Ну и потом выходит в морское путешествие, заканчивающееся в Турции, что мне показалось достаточно новым по картинке, по всему, и по ставкам, новым сеттингам и повышающим ставки сюжетподелился режиссер
Также отмечалось, что главной задачей при работе над продолжениями популярных фильмов является превзойти ожидания зрителей.
Премьера третьей части франшизы "Холоп" стартует 11 июня.