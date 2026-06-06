Режиссер Шипенко: Турция в "Холопе-3" мне показалась чем-то новым по картинке Режиссер Шипенко назвал пейзажи в "Холопе-3" новым визуальным решением

Москва6 июн Вести.Совмещение пейзажей двух частей "Холопа" и добавление в него морского путешествия, которое закончилось в Турции, – новое решение в картинке "Холопа-3". Этим мнением с ИС "Вести" поделился режиссер кинокартины Клим Шипенко.

Он предположил, что новые пейзажи в картине "повысят ставки сюжета".

Оно вроде как не повторяет визуально, ну, не сильно повторяет... вторую часть, которая "дворцовая", и как бы совмещает в себе первую часть "деревенскую" и немножечко этой "дворцовой" дает. Ну и потом выходит в морское путешествие, заканчивающееся в Турции, что мне показалось достаточно новым по картинке, по всему, и по ставкам, новым сеттингам и повышающим ставки сюжет поделился режиссер

Также отмечалось, что главной задачей при работе над продолжениями популярных фильмов является превзойти ожидания зрителей.

Премьера третьей части франшизы "Холоп" стартует 11 июня.