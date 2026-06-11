Милош Бикович: в "Холопе-3" мой герой учится жить не только для себя Актер Бикович об обоснованности сиквела "Холопа": мажоры не бывают бывшими

Москва11 июн Вести.Российский актер, исполнитель одной из главных ролей всех трех частей комедии "Холоп", Милош Бикович рассказал в интервью ИС "Вести", чем отличается его герой в "Холопе-3" от предыдущих частей фильма.

В новом фильме "Холоп 3" Бикович вновь возвращается к роли Гриши, но в статусе императора Петра Первого - человека, который перевоспитал в свое время не одно поколение людей, а в фильме его задача - перевоспитать супружескую пару, находящуюся на грани развода.

Как говорят, мажоры не бывают бывшими: мы не доделали [в предыдущих частях фильма] важную миссию Гриши - он здесь наконец понял, что оставаться мажором и так существовать, как раньше, уже нельзя. Но как надо жить? Этому никто вас не может научить. Это вы должны сами понять, своими действиями, поступками ответить на эти вопросы: кто вы такой? Поэтому здесь, в этой части, он учится, как жить не только для себя, как жить так, чтобы не ты всегда был на этом троне — твои страхи, твои страсти, твои амбиции, — а просто быть способным любить подчеркнул Бикович

Ранее он рассказал о душевной трансформации своего героя: и в первой, и во второй части "Холопа" у Гриши есть любовь, но только он не готов к этому чувству и не способен ее реализовать. А в третьей части все меняется, рассказал он.

Комедия "Холоп" (2019) и ее продолжение "Холоп 2" (2024) стали одними из самых кассовых фильмов в истории российского проката. Премьера комедии "Холоп 3" состоится уже 11 июня.