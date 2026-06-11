Милош Бикович: чтобы жить полноценной жизнью, нельзя жить ее только для себя

Актер Бикович о сыне: этот маленький человечек меня изменил Милош Бикович: чтобы жить полноценной жизнью, нельзя жить ее только для себя

Москва11 июн Вести.В интервью ИС "Вести" российский актер Милош Бикович, сыгравший одну из центральных ролей в продолжении фильма "Холоп", рассказал о своих новых переживаниях, связанных с рождением первенца. Эти события совпали с периодом его работы над картиной "Холоп". По его словам, полнота существования появляется у человека только с приобретением семьи.

Чтобы жить полноценной жизнью, нельзя жить ее только для себя. Как можно эгоисту создавать семью? Как мне сказал один мой друг, поздравляя меня с рождением ребенка: "Этот маленький человечек тебя изменит" и это - правда. Есть просто такие вещи, которые нельзя передать словами. И просто полнота существования, она, так сказать, только с приобретением семьи осуществляется. Поэтому я надеюсь, что это не последний у меня ребенок, далеко не последний поделился Бикович



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