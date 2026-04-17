Назван гонорар Милоша Биковича за съемочный день Гонорар Биковича за съемочный день достигает 2 млн рублей

Москва17 апр Вести.Актер Милош Бикович за один съемочный день может получить до двух миллионов рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к кинопроизводству.

При этом длина съемочного дня составляет 12 часов, а формат не важен.

… менеджмент артиста просит оплачивать налоговые расходы отдельно от суммы гонорара. Таким образом, заказчик обязан выплатить актеру не только ставку по смене, но и 13% от предполагаемого дохода отметили в агентстве

График актера расписан до конца года, поэтому желающие получить актера в свой проект должны учитывать, что съемки должны стартовать не ранее чем через полгода.

Милош Бикович — сербский и российский актер театра и кино, продюсер. Получил широкую известность благодаря ролям в российских фильмах "Холоп", "Лед", "Балканский рубеж", "Вызов". В 2021 году получил гражданство РФ.