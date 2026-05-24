Малков: Добронравов и Стоянов в одном фильме - удача Малков назвал удачей присутствие в одном фильме Добронравова и Стоянова

Москва24 мая Вести.Дуэт российских актеров Юрия Стоянова и Федора Добронравова в одном фильме – настоящая удача и большое событие. Этим с ИС "Вести" поделился продюсер фильма "На деревню дедушке 2" Георгий Малков.

По мнению продюсера, уже это должно послужить причиной посмотреть фильм.

Мы считаем, что это прямо, ну, как бы такое большое событие, объединение этих двух больших актеров в одном фильме — это Юрий Николаевич Стоянов, Федор Викторович Добронравов. Как будто бы, ну, уже это объявление, я вот уже как зритель хочу взять детей и пойти в кино поделился он

Актер, Федор Добронравов, исполнивший одну из главных ролей, пояснил, что именно персонаж Стоянова послужил причиной его согласия на участие в съемке фильма.

Первый "Дедушка" мне так понравился, что у меня не было раздумий, тем более что как бы, когда тебе предлагают такой шанс, у нас же тоже судьба состоит из шансов, которые она тебе в какой-то момент вот дает рассказал актер

Фильм "На деревню дедушке 2" стартует в прокат 16 июля. Он станет продолжением картины "На деревню дедушке". Режиссером второй части фильма стал Владимир Котт.