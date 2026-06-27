Деревянко подметил сходства между фильмом "Старый орел" и "Мимино" Актер Деревянко отметил сходства между новым фильмом "Старый орел" и "Мимино"

Москва27 июн Вести.Актер Павел Деревянко видит сходства между новым фильмом "Старый орел" и "Мимино". Об этом он рассказал ИС "Вести".

Семейная трагедия "Старый орел" — история о возвращении к корням: в высокогорном осетинском селе остался единственный житель — дед Батраз. Появляется чиновник Семен в исполнении Павла Деревянко с документами на ликвидацию необитаемого населенного пункта, но нелюдимый старик не собирается уезжать.

Сюжет, казалось бы, простой, да? Как и в "Мимино" — такой же простой. Но язык, которым он написан: все неторопливо… Все это живо описано. У тебя сразу в голове возникают картинки говорит Деревянко

Премьера фильма Мурада Ногмова состоится 20 июля.