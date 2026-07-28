Стоянов рассказал об игре "наоборот" в фильме "На деревню дедушке 2" Актер Стоянов: очень интересно сыграть себя наоборот

Москва28 июл Вести.Актеру Юрию Стоянову было интересно сыграть свою противоположность в фильме "На деревню дедушке 2", ставшему одной из громких премьер этого лета. Об этом народный артист России рассказал ИС "Вести".

Также актер поделился впечатлениями от работы в тандеме с коллегой Федором Добронравовым.

Как бы вот, если в лоб распределять роли, то деревенским дедушкой, по идее, должен быть Федя. А я должен быть тем дипломатом, который как бы приехал в деревню. И это очень интересно – вот сыграть вот так наоборот. Я очень люблю этого человека, этого потрясающего артиста и партнера сказал Стоянов

Зрители также отметили успех кинокартины.

Режиссеру удалось показать глубину семейных ценностей, взаимоотношений поделилась зрительнца

Главная мысль, скорее, что ради семьи можно сделать многое, то, что семья — это самое главное добавил еще один зритель фильма

Ранее Юрий Стоянов уже давал комментарии о фильме. По его мнению, "На деревню дедушке" раскрывает простой принцип воспитания детей. Он напрямую зависит от того, какой пример подают старшие.