Колиганов рассказал на чем построена комедийная часть "На деревню дедушке 2"

Режиссер Колиганов: комедия "На деревню дедушке 2" построена на соперничестве Колиганов рассказал на чем построена комедийная часть "На деревню дедушке 2"

Москва16 июл Вести.Комедийная составляющая фильма "На деревню дедушке 2" построена на борьбе дедушек за внука. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер и оператор кинокартины Максим Колиганов.

Так же он отметил еще одну составляющую фильма – дружбу.

Здесь есть и дружба, и соперничество за внука, кто перетащит его на свою сторону. И на этом построена, в общем-то, вся комедийная часть, наверное, фильма поделился режиссер

Успевшие посмотреть фильм зрители высоко оценили не только фильм, но и ценности, которые в нем заложены.

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Фильм "На деревню дедушке 2" впервые появился на экране в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в День семьи, любви и верности, 8 июля. Картина создана "Инфинити Контент" и телеканалом "Россия" при участии кинокомпании "Амедиа Продакшн" и является продолжением первой части, собравшей в прокате 2,3 миллиона зрителей.