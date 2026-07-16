Москва16 июлВести.Комедийная составляющая фильма "На деревню дедушке 2" построена на борьбе дедушек за внука. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер и оператор кинокартины Максим Колиганов.
Так же он отметил еще одну составляющую фильма – дружбу.
Здесь есть и дружба, и соперничество за внука, кто перетащит его на свою сторону. И на этом построена, в общем-то, вся комедийная часть, наверное, фильмаподелился режиссер
Успевшие посмотреть фильм зрители высоко оценили не только фильм, но и ценности, которые в нем заложены.
Классный вообще фильм оказался для семейного досуга и актеры наши любимыевыразила свое мнение зрительница
Мне кажется, что именно такие фильмы, они заставляют семьи снова вместе сплотитьсярассказала о впечатлениях еще одна гостья премьеры
Фильм "На деревню дедушке 2" впервые появился на экране в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в День семьи, любви и верности, 8 июля. Картина создана "Инфинити Контент" и телеканалом "Россия" при участии кинокомпании "Амедиа Продакшн" и является продолжением первой части, собравшей в прокате 2,3 миллиона зрителей.