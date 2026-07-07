В честь Дня семьи, любви и верности состоится премьера фильма "Семья семей" Премьера фильма "Семья семей" состоится в День семьи, любви и верности

Москва7 июл Вести.В честь Дня семьи, любви и верности 9 июля состоится премьера фильма "Семья семей", посвященного уникальному семейному опыту многонациональной России.

Фильм повествует о российских семьях, которые прошли через тяжелые испытания, но смогли сохранить отношения и остаться вместе. Ведущая и автор проекта Мария Ситтель исследует, что именно делает семейную связь прочной: умение слышать друг друга, принимать, преодолевать боль или менять свою жизнь.

В нем [фильме] искренне и просто показано, как семья делает человека сильнее, смелее и в разы успешнее во всем. Большая семья — это суперсила! И мне кажется, что сегодня говорить об этом особенно важно сказала Ситтель

С 8 июля документальный фильм будет доступен на медиаплатформе "Смотрим", а премьера состоится 9 июля в 17:00 на телеканале "Россия 1".