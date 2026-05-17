Кочнев: если "Своя в доску" заставит встать на скейт – это будет ее сверхзадачей

Актер Кочнев назвал сверхзадачу фильма "Своя в доску" Кочнев: если "Своя в доску" заставит встать на скейт – это будет ее сверхзадачей

Москва17 мая Вести.Если фильм "Своя в доску" замотивирует зрителя заняться скейтбордингом, то это станет сверхзадачей данной кинокартины. Об этом рассказал ИС "Вести" актер Тимофей Кочнев.

При этом артист отметил, что создатели фильма не ставили перед собой целью увлечь зрителя скейтбордингом. Основная мысль картины – семейные отношения.

Если он кого-то и заставит заниматься скейтбордингом, это будет сверхзадача этого фильма, потому что он не несет такую цель вообще. Он немножко о другом. Больше о взаимоотношениях семьи поделился он

Премьера фильма "Своя в доску" состоялась 14 мая. Главные роли в нем исполнили Ольга Лерман и Тимофей Кочнев. Режиссером кинокартины выступил Илья Лебедев.