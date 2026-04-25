Евдокимов об "Ангелах Ладоги": любовь проросла там, где для нее нет места

Актер Евдокимов об "Ангелах Ладоги": это история не только подвига, но и любви Евдокимов об "Ангелах Ладоги": любовь проросла там, где для нее нет места

Москва25 апр Вести.Новая экшн-драма "Ангелы Ладоги", посвященная подвигу отряда спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда, - это история не только о мужестве и героизме, но и о любви. Об этом рассказал ИС "Вести" исполнитель одной из главных ролей Роман Евдокимов.

По его словам, картина учит нас, что в жизни всегда есть место большим чувствам.

На мой взгляд, "Ангелы Ладоги" – это кино про любовь и про людей, которые, к большому несчастью, оказываются в условиях, где для любви совершенно нет места. Но, как мы знаем, любовь прорастает везде. Вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет рассказал Евдокимов

Лента режиссера Александра Котта "Ангелы Ладоги", основанная на реальной истории, вышла в российский прокат. Главные роли в фильме, помимо Евдокимова, исполнили: Тихон Жизневский, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.

Ранее Евдокимов дал высокую оценку работе юных актеров в "Ангелах Ладоги". По сюжету фильма, героям предстояло спасать детей из сиротского приюта.