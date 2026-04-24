Москва24 апр Вести.Юные актеры, задействованные в исторической драме "Ангелы Ладоги", проявили на съемочной площадке настоящий профессионализм. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" исполнитель одной из главных ролей Роман Евдокимов.

Фильм рассказывает о подвиге отряда спортсменов-буеристов, которые выполняли опасные задания в годы Великой Отечественной войны на льду Ладожского озера. Важной миссией стало спасение детей-сирот, указал Евдокимов, отметив, что с юными актерами было приятно работать.

Наши ребята в этом смысле проявили себя прекрасно, одно удовольствие было с ними работать. Они еще маленькие, но уже большие профессионалы, большие молодцы, часто вели себя куда более сдержаннее, чем взрослые. Не боялись ни сложных производственных задач, которые перед ними были поставлены, ни холода, ни того, что все это происходило долго поделился Евдокимов

Ранее актер рассказал о суперсиле буеристов.

Историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта вышла в российский прокат. Главные роли в фильме, помимо Евдокимова, исполнили: Тихон Жизневский, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.