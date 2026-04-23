Москва23 апр Вести.В российский прокат вышла историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта. Картина рассказывает о подвиге советских спортсменов, которые переправляли боеприпасы в блокадный Ленинград на особых санях с парусом – буерах.

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.

Создатели фильма раскрыли подробности о съемках трюков и постановочных сцен на льду. За съемки отвечали кинокомпания "Мастерская", телеканал "Россия" и фонд "Кинопрайм" при поддержке Фонда кино и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

По сценарию буера должны были взлетать, парить надо льдом, переворачиваться, крутиться вокруг своей оси и взрываться… Для этого были придуманы специальные приспособления, чтобы снять все максимально эффектно, красиво и, главное, безопасно. Ведь мы реально работали на льду, под которым вода. Много технических решений было придумано именно для съемок боев рассказал Александр Котт

Также зрители смогут увидеть дуэль с немецкими аэросанями, а также сцены с дрифтом на буерах, которые снимались вживую.

Первый показ "Ангелов Ладоги" состоялся 16 апреля на 48-м Московском международном кинофестивале. Тогда Александр Котт рассказал ИС "Вести", что сначала не поверил в историю о ленинградских буеристах, когда услышал о ней в первый раз, и отметил, что жизнь оказалась гораздо интереснее сценариев.