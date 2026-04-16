Москва16 апр Вести.Первой премьерой 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стала историческая драма "Ангелы Ладоги". Режиссер фильма Александр Котт в интервью ИС "Вести" рассказал, что сам не поверил, когда впервые услышал о малоизвестной странице в истории блокадного Ленинграда.

На больших экранах московского кинофестиваля покажут около 200 фильмов из 43 стран мира, в том числе Испании, Ирана, Монголии, Китая и Индии. Первая премьера – военная драма "Ангелы Ладоги".

Жизнь гораздо интереснее, чем сценарий. И я сам не поверил, когда увидел эту историю и увидел фотографии молодых яхтсменов в полушубках на фоне буеров поделился режиссер картины

Когда в 1941 году в самом начале зимы кольцо блокады только сжималось вокруг Ленинграда, спортсмены-буеристы по неокрепшему льду Ладоги доставляли защитникам города боеприпасы.

Дорогу жизни поддерживали вот эти удивительные буера, которые на парусе с профессиональными яхтсменами носились и по сути спасали жизни тысяч людей, это факт. Казалось, что мы знаем все про Великую Отечественную войну, но это не так. И когда пришли люди с горящими глазами с этой историей, я посчитал, что будет неправильно для нашего телеканала не присоединиться и не стать соучастником отметил первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский

По сюжету фильма первая же боевая задача оборачивается для спортсменов операцией по спасению сирот из детского дома.

Я думаю их суперсила была в той отважности, с которой они взялись за задачу, которая была перед ними поставлена впервые в мире. Это же первый военизированный отряд буеристов рассказал актер Роман Евдокимов

Уже в пятницу стартует неделя фестивальных показов. Обладатель первой почетной награды кинофестиваля уже известен. Сергей Безруков удостоен премии "Верю" за достижение вершин актерского мастерства.