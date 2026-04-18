Режиссер Котт: консультанты по блокаде Ленинграда ничего не знали о буеристах Режиссер Котт: воспоминаний о подвиге яхтсменов-буеристов Ленинграда очень мало

Москва18 апр Вести.Информации об отрядах яхтсменов-буеристов, доставлявших боеприпасы в период блокады Ленинграда, история которых легла в основу фильма "Ангелы Ладоги", очень мало. Даже консультантам не было ничего известно. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер российский кинорежиссер и сценарист Александр Котт.

По его словам, создателям картины приходилось опираться всего на одну книгу. Это оставляло простор для творчества.

Человеческая память, она сохранилась в одной книжке. Это "Воспоминание Сметанина", замначальника Балтийского флота, который там и рассказал о первом отряде буеристов. Воспоминаний реальных очень мало, это очень хорошо, потому что была возможность что-то придумать, но те, которые есть, они бесценны. Их невозможно найти, никто, даже консультанты по этому периоду города Ленинград не знали вообще ничего об этом пояснил режиссер

Он добавил, что фашисты активно охотились за буерами, хотя за ними было очень сложно угнаться из-за высокой скорости и маневренности.

Почему немцы за ними охотились реально? Потому что за ними невозможно было угнаться, потому что самолеты летят прямо, а буера лавируют со скоростью там 40-80 км, а если хороший, правильный ветер еще, то есть это они летали, поэтому их называли "Ангелы Ладоги". Они появлялись вдруг огромные, красивые с белыми парусами в самые страшные моменты рассказал он

Историческая драма "Ангелы Ладоги" стала первой премьерой 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По словам режиссера кинокартины, ему самому было трудно поверить в малоизвестную страницу в истории блокадного Ленинграда.