Актер Жизневский: благодаря подвигу буеристов я могу жить в Петербурге Жизневский выразил благодарность буеристам за возможность жить в Петербурге

Москва9 мая Вести.Исполнитель одной из главных ролей в кинокартине "Ангелы Ладоги" Тихон Жизневский поблагодарил яхтсменов-буеристов за их подвиг во время Великой Отечественной войны и за возможность жить в Санкт-Петербурге. Этим он поделился с ИС "Вести".

Актер также отметил, что благодаря этому подвигу, он имеет возможность растить детей под мирным небом.

Я житель Петербурга, не коренной, конечно, но тем не менее у меня там родились дети. Только благодаря подвигу, в том числе и этих ребят-буеристов я хожу там и живу поделился он

Его коллега, также исполнивший главную роль в фильме, Роман Евдокимов отметил, что благодаря работе над кинокартиной, у его появилась возможность внутреннего диалога со своим дедом.

Появилась возможность какого-то очень интересного внутреннего, достаточно экзистенциального диалога с своими предками и со своим дедом, вот, в частности, у меня рассказал Евдокимов

Фильм "Ангелы Ладоги" вышел в свет 23 апреля. Кинокартина повествует о подвиге спортсменов-буеристов, которые во времена блокады Ленинграда по Ладоге доставляли боеприпасы. По словам режиссера кинокартины Александра Котта, информации об этом подвиге яхтсменов было очень мало. Даже консультанты по Великой Отечественной войне ничего не знали об этом.