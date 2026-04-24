Москва24 апр Вести.Историческая драма "Ангелы Ладоги" раскрывает неизвестную страницу истории блокадного Ленинграда, рассказывая о подвиге отряда буеристов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил исполнитель одной из главных ролей Роман Евдокимов.

По его словам, спортсменов задействовали для доставки провизии и боеприпасов по тонкому льду Ладожского озера в осажденный фашистами город.

Это действительно очень удивительная история. К своему стыду, наверное, я ничего про это не знал. Но, оправдания ради, об этом действительно знает очень мало людей, про это очень мало каких-то документальных свидетельств. И вообще, в принципе, история неизвестная. Хотя фактура, конечно, наикрасивейшая у этой истории. Она рассказывает про первый год блокады, когда только-только встал лед и не было возможности никаким образом эвакуировать ни людей, ни доставлять провизию и боеприпасы, кроме как по льду. Но тяжелая техника по льду пройти не могла, потому что лед бы провалился. И тогда было принято такое решение достаточно гениальное, на мой взгляд, - сформировать из бывших профессиональных спортсменов-яхтсменов отряд буеристов рассказал актер

Он указал на визуальное сходство буера с парусной яхтой, но подчеркнул его особенности: опору на три конька и способность развивать скорость до 100 км/ч при сохранении высокой маневренности. Эти качества делали буер практически недосягаемым для противника.

Помимо того, что его сложно увидеть, но даже если видишь, он несется с такой скоростью, что технического оснащения оружия на тот момент было недостаточно, чтобы быстро в него попасть... Почему их называли "Ангелы Ладоги"? Представьте себе: все вокруг белое, нет ни горизонта, метель, нет ничего, никаких ориентиров вокруг, и вдруг где-то, откуда-то из этой метели начинает проступать белый парус летящей на тебя лодки отметил Евдокимов

Историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта вышла в российский прокат. Главные роли в фильме, помимо Евдокимова, исполнили: Тихон Жизневский, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.

Ранее Александр Котт рассказал о технических решениях, которые были придуманы для съемок на воде.