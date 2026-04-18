Москва18 апрВести.Фильм "Ангелы Ладоги" – это история о войне и красоте. Об этом ИС "Вести" рассказал российский кинорежиссер и сценарист Александр Котт.
Режиссер пояснил, что вдохновился красотой парусников на коньках и хотел передать ее зрителю.
Эта история не про войну. Это про красоту во время войны. Яхты на коньках — это безумно красиво, прежде всего. Белый лед, огромные парусники, которые мчатся по льду. И меня это настолько вдохновило. Я попытался рассказать историю о войне, не теряя красотысказал он
Своим мнением также поделился актер Тихон Жизневский, сыгравший одну из главных ролей.
Мне хотелось бы, чтобы этот фильм рассказал людям о людях, о человеческих историях. Действительно не о какой-то войне вот как таковой, стрельбищем, и эффектом, и роскошным пролетом на буерах, на красивых пейзажах, а о человеческих историях, о человеческих взаимоотношениях, о их подвигахпояснил он
Ранее режиссер фильма Александр Котт рассказал об уникальности истории. По его словам, подвиг буеристов-яхтсменов в годы Великой Отечественной войны был мало кому известен, даже консультантам по периоду блокады Ленинграда и воспоминания о нем хранятся только в одной книге.