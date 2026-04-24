Зрители о фильме "Ангелы Ладоги": шквал чувств – от слез до восторга

Зрители из регионов России оценили героический фильм "Ангелы Ладоги" Зрители о фильме "Ангелы Ладоги": шквал чувств – от слез до восторга

Москва24 апр Вести.Первые зрители героического фильма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта рассказали ИС "Вести" о своих впечатлениях после просмотра картины.

Зритель из Брянска признался, что ему очень понравилась актерская игра.

Все исторически интересно. Мы любим ходить с сыном на такие фильмы. Сюжет всегда держал на своей струне. От самого начала до конца все было на высшем уровне … Мы довольны. Я думаю, рейтинг [фильма] будет высокий отметил мужчина

Зрительница из Казани призналась, что в конце фильма чуть не расплакалась.

Мне очень понравился фильм, я бы его посоветовала посмотреть своим друзьям и родителям сказала девушка

Жительница Нижнего Новгорода рассказала, что картина оставила у нее хорошее впечатление.

Этот фильм даже скорее всего не о войне, а о дружбе, о преданности, о верности, о подвигах оценила кинокартину жительница города

Зрительница из Новосибирска добавила, что ее растрогали дети.

Чувства самые разные, просто шквал - от слез до восторга рассказала посетительница новосибирского кинотеатра

Также жительница Оренбурга уверена, что фильм сплачивает народ.

Спасибо большое за такой фильм, фильм очень нужный, он показывает то, что дружба не поддается никаким временам … она всегда в моде. И то, что дружба спасает людей. Очень интересно, нам очень понравилось, советую всем посмотреть … Это из тех фильмов, которые хочется пересматривать призналась посетительница одного из первых сеансов

В российский прокат вышла историческая драма "Ангелы Ладоги" режиссера Александра Котта. Картина рассказывает о подвиге советских спортсменов, которые переправляли боеприпасы в блокадный Ленинград на особых санях с парусом – буерах. Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский и Евгений Сидихин.