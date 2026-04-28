Фильм "Ангелы Ладоги" вызвал восторг у зрителей по всей стране "Ангелы Ладоги" собрали восторженные отзывы зрителей по всей стране

Москва28 апр Вести.Экшн-боевик "Ангелы Ладоги", вышедший в прокат 23 апреля, получил восторженные отзывы зрителей по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

Картина основана на реальной истории подвига спортсменов-буеристов, рисковавших жизнью на льду Ладожского озера в годы войны.

В преддверии старта проката с оглушительным успехом прошли премьеры с участием создателей и исполнителей главных ролей в разных регионах страны: картина привлекла зрителей от Калининграда до Владивостока и никого не оставила равнодушным говорится в сообщении

Отмечается, что актеры Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов вместе со съемочной группой представили картину в Санкт-Петербурге, где проходили съемки. В Москве светская премьера прошла в рамках открытия 48-го Московского международного кинофестиваля.

Первый показ фильма на родине Тихона Жизневского в Калининграде прошел под овации: перед сеансом актер поделился с публикой подробностями подготовки к трюкам на буерах. Ксения Трейстер представила картину в Ростове-на-Дону и рассказала о работе с детьми-актерами. Режиссер-постановщик Александр Котт презентовал фильм во Владивостоке и Хабаровске, где раскрыл зрителям детали творческого процесса. После показов многие зрители, по словам организаторов, выходили из зала растроганными до слез и делились сильными впечатлениями.

Жители разных регионов благодарят создателей за "достойное кино про дружбу, любовь и боевой дух" и подчеркивают, что "Ангелы Ладоги" отличаются от привычных военных фильмов. Прокат картины продолжается во всех кинотеатрах страны.