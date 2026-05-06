Москва6 мая Вести.К празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне создатели исторической экшен-драмы "Ангелы Ладоги" представили специальный постер с лозунгом "На всех парусах. Ради Победы!".

Кинокартина режиссера Александра Котта о подвиге спортсменов-буеристов во время блокады Ленинграда продолжает собирать зрителей в кинотеатрах по всей стране. Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов.

Я была поражена, когда узнала, что фильм "Ангелы Ладоги" основан на реальных событиях и что существовали такие буеристы, которые перемещались по льду рассказала Ксения Трейстер

Фильм создавался кинокомпанией "Мастерская", телеканалом "Россия", компанией "Централ Партнершип" и фондом "Кинопрайм" при поддержке Фонда кино и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что премьера экшен-драмы "Ангелы Ладоги" прошла с оглушительным успехом. Кинокартина привлекла внимание зрителей по всей России.