Москва18 апрВести.В историческом кинотеатре Санкт-Петербурга "Аврора" прошла большая премьера военной драмы "Ангелы Ладоги". Как признался в интервью ИС "Вести" режиссер фильма Александр Котт, для каждого петербуржца это личная история.
Фильм, снятый при участии телеканала "Россия", рассказывает о спортсменах-буеристах, которые в 1941 году вышли на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставлять боеприпасы и эвакуировать людей из блокадного Ленинграда.
Перед ленинградцами дикая ответственность, потому что у каждого родственники…, и сфальшивить в этой истории, конечно, нельзя былоотметил режиссер Котт
По словам актера Виктора Добронравова, который снялся в фильме, это героизм наших людей.
Героизм, который не знает возраста. Все это пережили и благодаря этому подвигу мы сейчас здесь стоимсказал он
Фильм не просто основан на реальных событиях и боевых операциях бойцов-яхтсменов. Протипами героев картины "Ангелы Ладоги" стали реальные воины-буеристы, которые вели разведку, вступали в бой с диверсионными группами противника и вызывали огонь береговой артиллерии.
Первыми, кто оценил историческую драму, стали гости 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Режиссер фильма Александр Котт в интервью ИС "Вести" ранее рассказал, что сам не поверил, когда впервые услышал о малоизвестной странице в истории блокадного Ленинграда.