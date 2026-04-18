В легендарном кинотеатре "Аврора" в Петербурге прошла премьера "Ангелов Ладоги" Военную драму "Ангелы Ладоги" представили в петербургском кинотеатре "Аврора"

Москва18 апр Вести.В историческом кинотеатре Санкт-Петербурга "Аврора" прошла большая премьера военной драмы "Ангелы Ладоги". Как признался в интервью ИС "Вести" режиссер фильма Александр Котт, для каждого петербуржца это личная история.

Фильм, снятый при участии телеканала "Россия", рассказывает о спортсменах-буеристах, которые в 1941 году вышли на еще не окрепший лед Ладоги, чтобы доставлять боеприпасы и эвакуировать людей из блокадного Ленинграда.

Перед ленинградцами дикая ответственность, потому что у каждого родственники…, и сфальшивить в этой истории, конечно, нельзя было отметил режиссер Котт

По словам актера Виктора Добронравова, который снялся в фильме, это героизм наших людей.

Героизм, который не знает возраста. Все это пережили и благодаря этому подвигу мы сейчас здесь стоим сказал он

Фильм не просто основан на реальных событиях и боевых операциях бойцов-яхтсменов. Протипами героев картины "Ангелы Ладоги" стали реальные воины-буеристы, которые вели разведку, вступали в бой с диверсионными группами противника и вызывали огонь береговой артиллерии.

Первыми, кто оценил историческую драму, стали гости 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Режиссер фильма Александр Котт в интервью ИС "Вести" ранее рассказал, что сам не поверил, когда впервые услышал о малоизвестной странице в истории блокадного Ленинграда.