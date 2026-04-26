Котт: буеристы, доставляющие боеприпасы во время ВОВ, были еще школьниками

Режиссер Котт: буеристы, помогавшие в годы ВОВ, были еще школьниками Котт: буеристы, доставляющие боеприпасы во время ВОВ, были еще школьниками

Москва26 апр Вести.Во время Великой Отечественной войны буеристы, доставляющие в Ленинград боеприпасы, были еще школьниками. Об этом ИС "Вести" рассказал российский кинорежиссер и сценарист Александр Котт.

Режиссер отметил, что воспоминаний о подвиге сохранилось очень мало. Информацию про первый отряд буеристов нашли только в одной книжке "Воспоминания Сметанина". По словам режиссера, на данный момент найдены только две-три фотографии в интернете.

Воспоминаний практически нет, две-три фотографии в интернете. Воспоминания мы собирали, встречались с буеристами пятидесятых годов, которые были школьниками во время войны, они рассказывали про буера, как это происходило рассказал он

Ранее Александр Котт рассказал, что найти информацию об отрядах яхтсменов-буеристов, доставлявших боеприпасы в период блокады Ленинграда, история которых легла в основу фильма "Ангелы Ладоги" было очень сложно. По его словам, о подвиге спортсменов ничего не знали даже консультанты по периоду ВОВ Ленинграда.

Актер, исполнивший одну из главных ролей в кинокартине "Ангелы Ладоги", Роман Евдокимов также рассказал, что о героизме яхтсменов-буеристов очень мало каких-либо документальных свидетельств. Также, он назвал идею формирования отряда из бывших профессиональных спортсменов-яхтсменов отряд буеристов гениальным.