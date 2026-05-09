Москва9 мая Вести.Катание на буерах во время съемок фильма "Ангелы Ладоги" пробудили в исполнителе одной из главных ролей Тихоне Жизневском детские воспоминания. Своими впечатлениями он поделился с ИС "Вести".

Он пояснил, что съемочная группа заботилась о безопасности актеров и старалась оградить их от возможных травм, поэтому на буерах удалось прокатиться всего несколько раз отметил. Однако этого хватило, чтобы испытать те же эмоции, что и в детстве от первой поездки на велосипеде или мопеде.

Мы достаточно-таки немного на них катались, потому что очень все переживали за нашу безопасность, старались как бы максимально оградить нас от каких-то возможных падений, столкновений и травм. Но тем не менее несколько раз мы покатались, и вообще само устройство, ну, это, конечно, уникальное, я считаю, то есть по льду такие лыжи быстрые. Ну, здорово управлять. Как для любого мальчишки это очень-очень интересно и очень захватывающе, это сразу включает в тебе какие-то именно детские воспоминания-качества, когда ты там первый раз на велосипеде катаешься или на мопеде, на машине. Это азартно очень поделился впечатлениями Тихон Жизневский

Актер Тихон Жизневский отметил подвиг спортсменов-буеристов. По его словам, благодаря им он может жить в Санкт-Петербурге и растить детей под мирным небом.