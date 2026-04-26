Жизневский: спустя 40 минут на съемках я начинал замерзать, а люди жили в этом Жизневский сравнил условия съемок "Ангелов Ладоги" с реальными условиями блокады

Москва26 апр Вести.На съемках, несмотря на полное утепление, уже через полчаса в морозную погоду становилось невыносимо холодно, а жители Ленинграда во время Великой Отечественной войны жили в этом годами. Об этом ИС "Вести" рассказал российский актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Ангелы Ладоги" Тихон Жизневский.

Актер отметил, что даже в утеплении примерно через полчаса он начинал замерзать.

Я, находясь на площадке даже в утеплении и очень комфортно себя, казалось бы, чувствуя, через там полчаса, через 40 минут на открытом пространстве начинал все равно замерзать до костей промерзать, когда было холодно. А люди находились в этом годами рассказал он

Фильм "Ангелы Ладоги" стал первой премьерой на 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). По словам режиссера исторической драмы Александра Котта, страница про яхтсменов-буеристов в истории блокады Ленинграда стала для него открытием.