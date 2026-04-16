Москва16 апрВести.Кинематографисты из разных стран, порой рискуя, рвутся на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), чтобы показать то, чем гордятся. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает ИС "Вести".
Звезды и мастера кино из более чем полусотни стран мира собрались в огромном зале столичного Театра мюзикла, чтобы дать старт одному из старейших киносмотров мира. В конкурсных и внеконкурсных программах ММКФ собрано более 200 картин, в том числе от кинематографистов из Испании, Ирана, Монголии, Китая и Индии.
Я открыла первые новости, наши коллеги-журналисты уже написали: "48 стран дружественных, 17 - недружественных". Я вам хочу сказать, самое главное – это 48 дружественных стран и еще 17 дружественных нам кинематографистов, которые приехали представить свой национальный кинематограф, которым они гордятся. Рискуя, преодолевая все, рвутся для того, чтобы приехать сюда, в Москву, на Московский международный кинофестивальсказала Любимова
Фильмом открытия стала историческая драма Александра Котта "Ангелы Ладоги" про яхтсменов-буеристов, которые по неокрепшему льду Ладоги доставляли в начале Великой Отечественной войны в Ленинград боеприпасы.
Уже завтра стартует неделя фестивальных показов. А обладатель первой почетной награды кинофестиваля уже известен. Народный артист России Сергей Безруков удостоен премии "Верю" за достижение вершин актерского мастерства.