Любимова: иностранные кинематографисты приехали на ММКФ, несмотря ни на что

Москва16 апр Вести.Кинематографисты из разных стран, порой рискуя, рвутся на Московский международный кинофестиваль (ММКФ), чтобы показать то, чем гордятся. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает ИС "Вести".

Звезды и мастера кино из более чем полусотни стран мира собрались в огромном зале столичного Театра мюзикла, чтобы дать старт одному из старейших киносмотров мира. В конкурсных и внеконкурсных программах ММКФ собрано более 200 картин, в том числе от кинематографистов из Испании, Ирана, Монголии, Китая и Индии.

Я открыла первые новости, наши коллеги-журналисты уже написали: "48 стран дружественных, 17 - недружественных". Я вам хочу сказать, самое главное – это 48 дружественных стран и еще 17 дружественных нам кинематографистов, которые приехали представить свой национальный кинематограф, которым они гордятся. Рискуя, преодолевая все, рвутся для того, чтобы приехать сюда, в Москву, на Московский международный кинофестиваль сказала Любимова

Фильмом открытия стала историческая драма Александра Котта "Ангелы Ладоги" про яхтсменов-буеристов, которые по неокрепшему льду Ладоги доставляли в начале Великой Отечественной войны в Ленинград боеприпасы.

Уже завтра стартует неделя фестивальных показов. А обладатель первой почетной награды кинофестиваля уже известен. Народный артист России Сергей Безруков удостоен премии "Верю" за достижение вершин актерского мастерства.