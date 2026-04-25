Режиссер Рытков о фильме "Приграничье": важно видеть, чтобы не заблуждаться

Режиссер Рытков: фильм "Приграничье" показывает, как освобождали Курскую область Режиссер Рытков о фильме "Приграничье": важно видеть, чтобы не заблуждаться

Москва25 апр Вести.Документальный фильм "Приграничье", посвященный освобождению Курской области, был снят непосредственно в зоне боевых действий - камера следовала за штурмовиками. Об этом рассказал ИС "Вести" режиссер ленты Владислав Рытков.

Премьера фильма состоялась в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Ни для кого не секрет, что мало таких серьезных, документальных, не новостных, а глубоких фильмов, с погружением, со следованием за штурмовиками, мало таких работ. А очень важно все видеть, важно понимать, чтобы во многом не заблуждаться рассказал режиссер

Фильм показывает, как бойцы и командиры отряда специального назначения "Анвар" с честью выполняют свой долг, продвигаясь вперед и оттесняя врага.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что кинематографисты из разных стран мира рвутся на ММКФ, чтобы показать то, чем гордятся.