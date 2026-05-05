Хинштейн: фронтовики – камертон, по которому мы настраиваем свои души Хинштейн: фронтовики - камертон, по которому мы настраиваем свои души

Москва5 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал фронтовиков камертоном, по которым люди настраивают свои души. Его слова приводит корреспондент ИС "Вести".

Об этом глава области заявил на открытии выставки "Судьба одна для всех. Защитникам Отечества посвящается".

Мысленно я пытаюсь представить, как эти люди сегодня бы воспринимали нас сегодняшними, были бы они довольны нашими поступками. Потому что фронтовики – это такой камертон, по которому мы настраиваем свои души заявил Хинштейн

Выставку он охарактеризовал, как замечательную. И отметил, что хоть пока и успел бегло пройтись по залу, но в свободное время еще обязательно придет и проведет на выставке несколько часов.

Выставка того заслуживает подчеркнул губернатор Курской области.

Он подытожил, что данная выставка является не просто набором картин художников времен Великой Отечетсвенной войны, а имеет свою логику и повествование, а визуальный ряд гармонично сочетаестя с аудио.