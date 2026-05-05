Москва5 мая Вести.В Курске в рамках открытия выставки "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается" в креативном кластере "Поток" губернатору региона Александру Хинштейну вручили высшую награду Музея Победы "Отличительный знак". Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Она вручается лучшим друзьям нашего музея заявил директор Музея Победы

Выставка собрана на основе коллекций Курского областного краеведческого музея, Курской картинной галереи имени А.А. Дейнеки, Музея Победы, Самарского областного художественного музея и Российского национального музея музыки при поддержке Минкультуры РФ.

Масштабная экспозиция включает более 200 подлинных предметов, которые складываются в одну большую историю. Это картины, письма, хирургические инструменты, предметы быта и интерьера, форма времен Великой Отечественной войны и многое другое.

На выставке можно увидеть и платье Клавдии Шульженко, в котором она выступала в годы войны на Курской земле.