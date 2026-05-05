Директор Музея Победы назвал уникальным и знаковым событием выставку в Курске Александр Школьник: выставка в Курске – знаковое событие для Музея Победы

Москва5 мая Вести.Для Музея Победы участие в выставке, которая сегодня открылась в Курске, – знаковое и уникальное событие. Об этом заявил директор Музея Победы Александр Школьник, передает корреспондент ИС "Вести".

5 мая в Курске в креативном кластере "Поток" открылась выставка "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается".

Для Музея Победы участие и соработничество, как сказал Александр Евсеевич (Хинштейн), в этом проекте, оно очень знаково и уникально. Во-первых, из Музея Победы до сего времени такое количество работ - живописи, графики, скульптуры - никогда не выезжало за пределы музея, поэтому здесь у курян уникальная возможность все это своими глазами увидеть заявил директор Музея Победы Александр Школьник

На выставке представлены экспонаты из пяти различных музеев. Это Музей Победы, Курский областной краеведческий музей, Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Самарский областной художественный музей и Российский национальный музей музыки.