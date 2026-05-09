Москва9 маяВести.Ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов рассказал ИС "Вести" об уникальности проекта "Голоса Победы".
По его словам, он был запущен к 80-й годовщине Победы.
И его главная уникальность в том, что мы хотим создать не просто базу писем, которые хранятся в семьях, письма героев. Мы хотим, чтобы эта база, она жила. Она была записана голосами детей, внуков, правнуков, которые хранят эту память дальше в семье и передают ее будущим поколениям, чтобы они зачитали письмо своего героического предка, которое он написал своим близким. И таким образом эта база уже говорила бы действительным голосом молодого поколения, поколения, которое идет за поколениями героевсказал Чельцов
Ранее президент России Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости, а также за дружбу народов.