Москва9 мая Вести.Ученый секретарь Музея Победы Борис Чельцов рассказал ИС "Вести" об уникальности проекта "Голоса Победы".

По его словам, он был запущен к 80-й годовщине Победы.

И его главная уникальность в том, что мы хотим создать не просто базу писем, которые хранятся в семьях, письма героев. Мы хотим, чтобы эта база, она жила. Она была записана голосами детей, внуков, правнуков, которые хранят эту память дальше в семье и передают ее будущим поколениям, чтобы они зачитали письмо своего героического предка, которое он написал своим близким. И таким образом эта база уже говорила бы действительным голосом молодого поколения, поколения, которое идет за поколениями героев