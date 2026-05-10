Боец "Центра" Зират рассказал, какое значение для него имеет георгиевская лента Боец Зират: георгиевская лента - это дань уважения тем, кто победил фашистов

Москва10 мая Вести.Георгиевская лента - это не только символ Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), но это дань уважения дедам и прадедам, которые победили фашистов, заявил ИС "Вести" военнослужащий с позывным Зират 51-й армии группировки войск "Центр".

По его словам, георгиевскую ленточку всегда носил в дань уважения к защитникам страны в ВОВ, отстоявшим право на мирное небо, а когда Родина позвала и сам в стороне не остался - продолжил дело своих предков.

Георгиевская лента ... это символ Победы в Великой Отечественной войне, это дань уважения нашим дедам, прадедам. Они выстояли, победили фашистов и для нас это очень важно. Девятое мая для нас это очень значимый праздник, великий праздник рассказал боец

