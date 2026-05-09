Москва9 маяВести.День Победы для президента РФ Владимира Путина - это день гордости со слезами на глазах, как для любого русского человека. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Песков отметил, что для президента 9 мая - сложный рабочий день.
Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазахсказал Песков
Также пресс-секретарь российского лидер подчеркнул, что речи Владимира Путина на параде Победы всегда отличаются своей масштабностью.