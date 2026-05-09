Песков: 9 Мая для Путина - день гордости, как для любого русского

Москва9 мая Вести.День Победы для президента РФ Владимира Путина - это день гордости со слезами на глазах, как для любого русского человека. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков отметил, что для президента 9 мая - сложный рабочий день.

Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, это день гордости со слезами на глазах сказал Песков

Также пресс-секретарь российского лидер подчеркнул, что речи Владимира Путина на параде Победы всегда отличаются своей масштабностью.