Москва9 мая Вести.У президента РФ Владимира Путина 9 мая будет сложный рабочий день. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он рассказал журналисту, какие именно мероприятия запланированы у российского лидера на этот день.

У президента каждый день 9 Мая - это сложный рабочий день... Это и выступление на Красной площади, это возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, это и прием в честь гостей, которые с нами на праздновании 9 Мая, это и целый марафон двусторонних встреч, который затем последует здесь, в Кремле сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ отметил, что каждое 9 Мая Путин произносит масштабную речь.