Школьник: выставка "Судьба одна на всех" со временем переместится в Музей Победы

Директор Музея Победы: жизнь проекта "Судьба одна на всех" будет продолжена Школьник: выставка "Судьба одна на всех" со временем переместится в Музей Победы

Москва5 мая Вести.Выставка "Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается", открывшаяся сегодня в Курске, будет работать до ноября. Об этом ИС "Вести" сообщил директор Музея Победы Александр Школьник.

Этот проект, по его словам, со временем может переместиться в Музей Победы.

И работать она (выставка) будет до ноября месяца, как мы договорились. А еще, выдам секрет небольшой, мы все-таки решили, что она будет продолжать жить. И, скорее всего, мы этот проект переместим уже в Музей Победы. И тогда уже в столице нашей Родины все увидят работы самарских художников, и курян - известных живописцев. Поэтому жизнь этого проекта будет продолжена заявил директор Музея Победы Александр Школьник

Александр Школьник назвал участие Музея Победы в этом проекте знаковым и уникальным. По его словам, до сих пор за пределы музея не выезжало такое количество работ – живописи, графики, скульптуры.