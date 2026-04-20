Москва20 апр Вести.В Ярославле открылся уникальный культурно-просветительский проект "Дни Соловков". Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Вместе с председателем ПСБ Петром Михайловичем Фрадковым и директором Соловецкого музея-заповедника, наместником Соловецкого монастыря епископом Озерским Порфирием дали старт уникальному проекту "Дни Соловков" в Ярославле написал глава региона в мессенджере MAX

В зале регионального отделения Союза художников открылась выставка, посвященная наследию Соловков. Она будет проходить по 12 июня 2026 года, в ней отражены, в том числе, трагические события, которые происходили в ХХ веке, и возрождение монастыря в наше время. Экспозиция представляется собой почитаемые иконы, подлинные предметы и копии архивных документов. Вход бесплатный.

Также проект включает в себя лекции, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы и встречи с представителями Соловецкого монастыря и Соловецкого музея-заповедника.