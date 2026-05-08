Москва8 мая Вести.Реставрация Соборной колокольни Соловецкого кремля началась на Соловках, реставраторы приступили к монтажу строительных лесов. Об этом сообщил Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Колокольня (1776-1777 гг.) представляет собой трехъярусное здание на мощном валунном постаменте, включающем в себя основание древней звонницы. На ее верхушке находится высокая куполообразная кровля с главой и шпилем. Колокольня сочетает черты западноевропейского барокко с северной монастырской архитектурой.

К сожалению, в XX веке колокольня пережила разрушительные пожары, утратила подлинные колокола и долгое время стояла в запустении… Теперь пришло время комплексной реставрации самого здания… Колокольне [вернут] не только исторический облик, но и надежность, чтобы звон, воссозданный нашими усилиями, звучал еще многие столетия. говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фонда

В рамках восстановительных работ будут проведены ремонт и реставрация фасадов с биоцидной обработкой; заделка трещин в исторической валунной кладке; обновление деревянных ограждений, напольного покрытия и парапетов; реставрация интерьеров, металлических связей и оконных решеток; ремонт водосточных труб, устройство отмостки и дополнительных ограждений.

Празднование 600-летия основания первого монашеского поселения (Савватий и Герман) на Соловецком архипелаге состоится в 2029 году. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 октября 2023 года. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране.

Ранее сообщалось, что с 20 апреля по 12 июня в Ярославле проводится просветительский проект "Дни Соловков".