Арка Святых врат открылась в Соловецком монастыре после реставрации В Соловецком монастыре отреставрировали арку Святых врат храма Благовещения

Москва14 июл Вести.Арка Святых врат Соловецкого монастыря открыта после реставрации. Об этом в Telegram-канале сообщает Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Теперь паломники и туристы смогут увидеть арку Святых врат Надвратного храма Благовещения в обновленном виде.

В Соловецком монастыре сняты строительные леса в арке Святых врат. Теперь отреставрированные своды и стены главного входа в обитель открыты для всех - паломников и туристов. Почти год историческая арка была скрыта под лесами и защитными сетками, и вот долгожданный момент настал говорится в сообщении

Работа на храме во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, памятнике конца XVI века, продолжается.

На главку храма снова установлен крест, а сама главка отреставрирована с сохранением исторических элементов, отреставрированы и заменены несущие конструкции кровли. В настоящее время проводится покрытие кровли медными листами.

Внутри храма продолжается реставрация живописи. Ранее там были заново выложены печи по образу исторических.

В 2029 году в России будет отмечаться 600-летие Соловецкого монастыря.