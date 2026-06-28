Москва28 июн Вести.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля, где в течение нескольких лет велась реставрация, передает ТАСС.

Предстоятель также передал в дар икону и вручил награды за содействие в восстановлении собора.

Для этого величественного старинного собора хотел бы подарить эту икону – "Знамение" Пресвятой Богородицы, по размерам соответствующую этому замечательному храму цитирует агентство слова патриарха

Успенский собор в Туле – выдающийся памятник русского зодчества середины XVIII века.

В 2006 году фрески в нем из-за сильных морозов и перепада температуры воздуха в помещении стали активно разрушаться.

Весной 2020 года специалисты приступили к реставрационным работам. Они велись в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля. Кроме того, велось восстановление иконостаса высотой порядка 14 метров и шириной около 22 метров.