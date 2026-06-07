Москва7 июнВести.Во время визита в Калининград патриарх Кирилл провел освящение памятника святого благоверного князя Владимира на Соборной площади. Об этом сообщает сайт "Новый Калининград".
Шестиметровая бронзовая статуя стоит на постаменте. Общая высота композиции - 10,5 метра.
Проект памятника был единогласно утвержден Советом по культуре в апреле. Автор архитектурного решения - член Союза архитекторов России Иван Соловьев. Скульптором памятника стал член Российского союза художников Кирилл Чижов.