В Калининграде патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру Памятник князю Владимиру в Калининграде освятил патриарх Кирилл

Москва7 июн Вести.Во время визита в Калининград патриарх Кирилл провел освящение памятника святого благоверного князя Владимира на Соборной площади. Об этом сообщает сайт "Новый Калининград".

Шестиметровая бронзовая статуя стоит на постаменте. Общая высота композиции - 10,5 метра.

Проект памятника был единогласно утвержден Советом по культуре в апреле. Автор архитектурного решения - член Союза архитекторов России Иван Соловьев. Скульптором памятника стал член Российского союза художников Кирилл Чижов.