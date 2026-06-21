Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию Патриарх Кирилл начал первосвятительский визит в Белоруссию

Москва21 июн Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Белоруссию с первосвятительским визитом. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) на официальном сайте.

По информации РПЦ, священнослужителя встретили Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин, губернатор Брестской области Петр Пархомчик, уполномоченный по делам религий и национальностей Белоруссии Александр Румак, а также посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов.

В публикации уточняется, что программа визита предусматривает проведение Божественной литургии 21 июня, в день Собора белорусских святых, в Воскресенском соборе Бреста.

На 22 июня запланировано участие Предстоятеля Русской церкви в траурном митинге на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Мероприятие будет приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и посвящено памяти павших героев-защитников Отечества.

Ранее в Калининграде патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру.