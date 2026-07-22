Москва22 июлВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественную литургию в Успенском соборе Кремля, а также крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Празднование Дня Крещения Руси состоится 28 июля. Крестный ход пройдет от Успенского собора к памятнику князю Владимиру Великому на Боровицкой площади Москвы.
За последние годы сложилась традиция празднования Дня Крещения Руси с участием предстоятеля нашей Церкви, который отслужит богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, и вместе с крестным ходом проследует к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет совершен праздничный молебен. Святейший патриарх обратится с пастырским словом к собравшимсясказал Кипшидзе на пресс-конференции, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"
Патриарх 21 июля провел проповедь после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. В ней он отметил, что на Страшном суде Бог не будет спрашивать человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся.