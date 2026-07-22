Патриарх Кирилл проведет службу и крестный ход в Кремле в День Крещения Руси

Патриарх Кирилл возглавит крестный ход в Кремле в День Крещения Руси Патриарх Кирилл проведет службу и крестный ход в Кремле в День Крещения Руси

Москва22 июл Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественную литургию в Успенском соборе Кремля, а также крестный ход в честь Дня Крещения Руси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Празднование Дня Крещения Руси состоится 28 июля. Крестный ход пройдет от Успенского собора к памятнику князю Владимиру Великому на Боровицкой площади Москвы.

За последние годы сложилась традиция празднования Дня Крещения Руси с участием предстоятеля нашей Церкви, который отслужит богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, и вместе с крестным ходом проследует к памятнику равноапостольному князю Владимиру, где будет совершен праздничный молебен​​​. Святейший патриарх обратится с пастырским словом к собравшимся сказал Кипшидзе на пресс-конференции, прошедшей в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

Патриарх 21 июля провел проповедь после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. В ней он отметил, что на Страшном суде Бог не будет спрашивать человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли этот человек нуждающимся.